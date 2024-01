Beckenbauer: Rummenigge, serve una grande commemorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex calciatore tedesco Karl-Heinz Rummenigge vuole organizzare una grande commemorazione per Franz Beckenbauer, scomparso il 7 gennaio all'età di 79 anni. Intervistato dal quotidiano "Bild", Rummenigge ha affermato: "L'intero mondo del calcio e non solo piange la perdita del nostro amico Franz". Secondo l'ex calciatore, il Bayern Monaco dovrebbe celebrare una cerimonia commemorativa per il defunto "in uno stadio che senza di lui non sarebbe mai esistito". Il riferimento è all'Allianz Arena nel capoluogo della Baviera. Consigliere di amministrazione del Bayern Muenchen, Rummenigge si è poi detto "profondamente scioccato" dalla scomparsa di Beckenbauer, che "ha riscritto la storia del calcio tedesco e ha lasciato un segno duraturo su di esso". Beckenbauer, ha continuato Rummenigge, "è stato il mio capitano al Bayern, il mio allenatore della Nazionale, il nostro presidente al Bayern e in tutti questi ruoli non solo ha avuto successo ma è stato unico". Per Rummenigge, con Beckenbauer "il calcio tedesco perde la più grande personalità della sua storia". (Geb)