Vietnam: picco di esportazione di riso l’anno scorso, oltre otto milioni di tonnellate

- Il Vietnam ha registrato un picco nell’esportazione di riso l’anno scorso: 8,3 milioni di tonnellate, il volume maggiore da 15 anni, per un valore di 4,78 miliardi di dollari. Lo riferisce il ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale vietnamita. La produzione è aumentata dell’1,9 per cento, arrivando a 43,5 milioni di tonnellate. I prezzi all’esportazione sono stati in media di 663 dollari a tonnellate, per effetto della domanda elevata, dovuta a fattori geopolitici e meteorologici. Il governo ha emesso una direttiva ad agosto per garantire la sicurezza nazionale attraverso una produzione sostenibile.(Fim)