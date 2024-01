Moldova: scuole chiuse, voli cancellati, decine di località senza elettricità a causa forti nevicate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle forti nevicate delle ultime ore, le scuole e gli asili della Moldova rimarranno chiusi sino a giovedì. Lo riferisce l'emittente radio "Radio Chisinau". Ieri diversi voli sono stati cancellati e migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. Il governo annuncia che tutte le istituzioni statali sono mobilitate per gestire la situazione. I meteorologi avvertono che sino al 10 gennaio si prevedono condizioni meteorologiche complicate, a causa del ciclone polare che ha colpito la Moldova. Sulle strade si è formato ghiaccio e il nevischio si è depositato sulle linee elettriche e sugli alberi. Dal 9 al 10 gennaio la temperatura media giornaliera dell'aria scenderà di 5-10 gradi, attestandosi sino a -18. Le più cospicue quantità di neve sono cadute a Chisinau e Balti. Il 7 gennaio, il governo ha attivato una cellula di crisi per coordinare e gestire le risorse per affrontare la situazione attuale. (Rob)