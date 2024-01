Unicredit: acquistate azioni proprie per oltre 1,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data del 5 gennaio 2024, a partire dall’avvio della Prima Tranche del Programma di UniCredit ha acquistato un totale di 59.932.655 azioni per un controvalore complessivo pari a 1.458.147.693,82 euro. Lo rende noto Unicredit. Alla medesima data, a seguito dell’annullamento delle azioni proprie avvenuto in data 12 settembre 2023, UniCredit detiene 73.992.320 azioni proprie pari al 4,15 per cento del capitale sociale.(Rin)