Spagna: ministero Salute introdurrà obbligo mascherina in ospedali e centri sanitari

- Il ministero della Salute spagnolo introdurrà oggi l'uso obbligatorio delle mascherine negli ospedali e nei centri sanitari in seguito agli aumenti di crisi respiratorie in tutto il Paese. La decisione delle autorità di Madrid arriva dopo il mancato accordo con le comunità autonome, a seguito della riunione del Consiglio interterritoriale del Sistema sanitario nazionale. Fonti del ministero guidato da Monica Garcia hanno confermato all'agenzia di stampa "Europa Press" che la misura viene adottata solo per gli ospedali e i centri sanitari, non per i centri socio-sanitari o le farmacie, come invece era previsto nella proposta presentata al Consiglio interterritoriale. Garcia ha sottolineato che si tratta di una "regola efficace e di buon senso, supportata da prove scientifiche e che è ben accolta dalla popolazione". (Spm)