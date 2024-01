Lazio: Anbi, al via procedura per affidamento opere di difesa idraulica fiume Aniene a Martellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha provveduto all'avvio della procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori delle opere di difesa idraulica del fiume Aniene in destra idraulica nella località Martellona, nel Comune di Tivoli. Il progetto, finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) conta su un investimento significativo di 10.832.086,81 euro per la gestione del rischio alluvione e la riduzione del rischio idrogeologico. Si tratta di un'opera per la quale la Regione Lazio ha inteso utilizzare il Consorzio capitolino quale soggetto attuatore dell'importante ed atteso intervento. E’ quanto si legge in una nota. (segue) (Com)