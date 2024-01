Lazio: Anbi, al via procedura per affidamento opere di difesa idraulica fiume Aniene a Martellona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opere, la cui realizzazione è prevista in 365 giorni secondo il cronoprogramma, si concentreranno su un tratto del fiume Aniene compreso tra l'attraversamento dell'Autostrada A1 fino al Gra, con una particolare attenzione riguardo la protezione dell'abitato della zona denominata Martellona 2. Attualmente, il centro abitato di Martellona è esposto a fenomeni di propagazione delle piene fuori alveo, con livelli idrici spesso superiori a 1-2 metri sul piano campagna, per tempi di ritorno di 30-50 anni. La zona è classificata come ad elevato rischio idraulico (Rischio R4) dai Piani di Assetto Idrogeologico. L'obiettivo principale del progetto è mitigare il rischio idraulico nella zona attraverso la costruzione di un'opera arginale in terra e terra rinforzata con un'altezza massima di tre metri. Tale intervento impedirà il naturale deflusso delle acque verso il fiume, mentre un sistema di canali al piede dell'argine raccoglierà l'acqua meteorica, convogliandola in un impianto idrovoro che si attiverà automaticamente in caso di piena. (segue) (Com)