Lazio: Anbi, al via procedura per affidamento opere di difesa idraulica fiume Aniene a Martellona (3)

- Il presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Niccolò Sacchetti, ha sottolineato l'importanza cruciale di questo progetto: "E' motivo di soddisfazione ed orgoglio che la Regione Lazio, ancora una volta, abbia voluto individuare la nostra struttura quale soggetto attuatore di questo importante intervento che tra l'altro fa parte del Pnrr. Il rinnovato settore tecnico-progettuale del Consorzio ha posto in essere, in sinergia con la struttura regionale, tutte le fasi relative all'avvio delle procedure nei tempi previsti". “Le simulazioni degli scenari di progetto, condotte mediante un avanzato modello idraulico, hanno dimostrato che l'azione combinata dell' arginatura e dell'impianto idrovoro porterà a una notevole riduzione del rischio idraulico attuale”, ha sottolineato il Direttore generale Andrea Renna. (Com)