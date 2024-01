Serbia: Djukanovic (Sns), se a Belgrado non ci sarà la maggioranza andremo a nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se a Belgrado non ci sarà la maggioranza per formare una maggioranza si andrà a nuove elezioni. Lo ha affermato il membro della presidenza del Partito progressista serbo (Sns), Vladimir Djukanovic, ripreso dall'emittente "Nova". Djukanovic ha sottolineato che "sarebbe bene formare una maggioranza a Belgrado, ma che se ciò non accadesse, si terranno nuove elezioni e non una ripetizione di quelle di dicembre". Lo stesso politico ha invitato i rappresentanti dell'opposizione a mostrare "qualche prova" sui brogli elettorali denunciati nella tornata elettorale del 17 dicembre. Dopo l'avvenuta ripetizione del voto in alcuni seggi della capitale serba, la Commissione elettorale cittadina (Gik) ha adottato il rapporto generale sui risultati delle elezioni, secondo cui la lista elettorale "Aleksandar Vucic-Belgrado non deve fermarsi", guidata dal Partito progressista ha ottenuto 49 seggi nell'Assemblea cittadina; la lista elettorale "La Serbia contro la violenza" 43; la lista elettorale "Milos Jovanovic-Nada per Belgrado" sette mandati; la lista "Noi-La voce del popolo" sei; e infine la lista elettorale del partito Socialista cinque seggi. (Seb)