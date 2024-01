Milano: Salvini, su Ferragni non mi piace accanimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È chiaro che il Paese non dipende da Chiara Ferragni e spero che la politica abbia cose più importanti di occuparsi dei pandori, però a me non piace l'accanimento a prescindere su qualcuno che è in difficoltà". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5. (Rin)