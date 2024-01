Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata generalmente nuvoloso o molto nuvoloso a ovest, nuvoloso o irregolarmente nuvoloso ad est; dal pomeriggio copertura in progressivo aumento da sudovest verso nordest. Dal pomeriggio deboli precipitazioni sparse sulle zone occidentali prealpine e dell' Alta Pianura, in estensione e diffusione in serata verso le zone montane e di alta pianura centro-orientali. Possibile neve o nevischio anche intorno a 400 metri. Temperature minime e massime in calo, specie in pianura. In pianura minime tra 1 e 4 °C, massime tra 6 e 9 °C. (Com)