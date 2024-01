© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata; dal pomeriggio irregolari schiarite, specie a est. Precipitazioni in mattinata deboli o molto deboli, diffuse dalle zone di alta pianura sino alle zone alpine, in esaurimento tra tarda mattinata e pomeriggio. Debolissima neve o nevischio fino a bassa quota. Temperature minime e massime in calo. In pianura minime intorno a 1 °C, massime intorno a 6 °C. (Rem)