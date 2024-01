Consumi: Coldiretti, sconti fino al 70 per cento su prodotti tipici feste, prezzo pandoro Ferragni sale a 250 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I saldi arrivano anche a tavola per i prodotti tipici delle feste di Natale e Capodanno, dai cotechini agli zamponi, dai pandori ai panettoni fino ai torroni e alle altre specialità, che possono essere offerti anche a sconti rilevanti che arrivano fino al 70 per cento. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione dell’avvio della stagione degli sconti, dopo l’Epifania, anche per cibi e bevande della tradizione sugli scaffali di negozi e supermercati, oltre che per l’abbigliamento. Una opportunità che non vale certo per il pandoro Pink Christmas firmato da Chiara Ferragni il cui prezzo è balzato con offerte fino a 250 euro, secondo l’indagine della Coldiretti su siti di compravendita on line, dopo l’apertura dell’ indagine da parte della Procura di Milano con l'accusa di truffa aggravata. (segue) (Com)