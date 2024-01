Ucraina: ministro Esteri polacco, vittoria di Putin sarebbe catastrofe non solo per Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vittoria del presidente russo Vladimir Putin in Ucraina sarebbe una catastrofe innanzitutto per Kiev, “ma anche per i vicini dell’Ucraina, per l’Europa e per l’intero sistema delle alleanze degli Stati Uniti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, intervistato dall’emittente statunitense “Cnn”. Sikorski ha fatto appello al Congresso Usa di consentire al più presto un ulteriore sostegno finanziario per le forze armate ucraine. “Occorre dare agli ucraini gli strumenti di cui hanno bisogno, affinché possano fare il loro lavoro. E lo fanno perfettamente. Hanno distrutto metà delle forze armate russe per qualche punto percentuale del bilancio della difesa Usa”, ha notato il capo della diplomazia di Varsavia. (Vap)