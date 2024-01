Spagna: Garamendi (Ceoe), su salario minimo da governo nessun dialogo ma minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, ha criticato il fatto che non c'è stato alcun dialogo sociale con il governo in relazione al salario minimo interprofessionale (Smi), ma "minacce" e "ricatti" affinché i datori di lavoro firmassero un aumento del 4 per cento a partire da quest'anno. "Ciò che è divertente e sorprendente è che se questo si chiama dialogo sociale, allora che lo chiamino, ma non è così. Penso che quello che è successo ieri si chiami minaccia", ha detto Garamendi in alcune dichiarazioni rilasciate a "Rne". Garamendi ha fatto riferimento alle affermazioni del sottosegretario di Stato al Lavoro, Joaquin Perez Rey, il quale aveva assicurato che se la Ceoe non avesse appoggiato l'aumento del salario minimo per un accordo tripartito con i sindacati, l'esecutivo sarebbe stato "più ambizioso" e avrebbe puntato a un aumento maggiore. (Spm)