Roma: prima molestano la barista poi distruggono il bar, arrestati due uomini a Valmontone

- Molestie verbali sfociate in una aggressione vera e propria ai danni di un bar di Valmontone per un totale di 15 mila euro di arredi distrutti. I militari di Colleferro, insieme ai colleghi di Artena, sono intervenuti ieri in seguito alla chiamata di una barista che affermava di essere stata molestata verbalmente da due uomini, un 43enne e un 39enne in evidente stato di alterazione alcolica. I due, rispettivamente della provincia di Campobasso e di Roma, dopo aver consumato un caffè, infatti, hanno avanzato apprezzamenti sfociati in molestie verbali nei confronti della donna. La dipendente, quindi, ha invitato i due uomini ad allontanarsi. Così, questi si sono scagliati sul locale: spaccate le vetrine, gli arredi, le macchine automatiche da gioco. Intervenuto in difesa dei dipendenti dell’attività presenti, tra cui il titolare, anche un uomo di 24 anni che è stato aggredito e trasportato al pronto soccorso di Colleferro. Una volta arrivati i militari i due uomini si sono scagliati contro di loro. I due sono stati arrestati per violenza e minacce nei confronti dei carabinieri e per molestie, danneggiamento e lesioni personali.(Rer)