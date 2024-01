Energia: Germania, a settembre installate 31 mila turbine eoliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 31 mila le turbine eoliche installate a settembre scorso in Germania, sia a terra sia in mare, con una potenza nominale complessiva di circa 68.400 megawatt, pari a un aumento del 16 per cento in cinque anni. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba) secondo cui, nello stesso periodo, il numero degli impianti eolici è cresciuto del 3 per cento. Come riferisce l'emittente televisiva “N-tv”, nel settembre 2018 si contavano in Germania circa 30.200 turbine eoliche con una potenza nominale d 58.800 megawatt. A ogni modo, aumenta la quota dell’energia eolica sulla produzione totale di elettricità nel Paese. Grazie al funzionamento di questi impianti, da gennaio a settembre scorso sono stati immessi in rete quasi 89,9 milioni di megawattora, pari a un incremento del 25 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Soltanto nei primi tre trimestri del 2020 l’immissione in rete è stata più elevata con 92,3 milioni di megawattora. (Geb)