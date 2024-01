© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Guardia di Finanza impegnati nella missione in Albania sono “l’immagine dell’Italia”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è rivolto ai membri del Nucleo di frontiera marittima della Guardia di Finanza (Nufrom) di stanza al porto di Durazzo. "Siete l'immagine dell'Italia, siete anche una parte importante della nostra politica estera", ha sottolineato Tajani. "Protagonisti di missioni di pace che servono a contrastare il traffico di esseri umani, a contrastare il traffico di droga, a contrastare il traffico di armi". Il titolare della Farnesina ha inoltre osservato che la presenza dei nostri militari "deve servire anche ad aprire la strada alle attività economiche italiane, alle attività politiche". Tajani ha poi ricordato alcune delle attività in cui sono impegnati i militari italiani all’estero. Una fregata italiana parteciperà ad una missione nel Mar Rosso, mentre sono già impiegati dei contingenti in Kosovo, in Bosnia Erzegovina e Libano. "Questo dà prestigio al nostro Paese, dà credibilità al nostro Paese", sia per la qualità del servizio prestato, ha ancora osservato Tajani, che per i rapporti che i nostri militari riescono a stabilire con le popolazioni locali. Il ministro ha ribadito che occorre coraggio per indossare l’uniforme, ed è un mestiere in cui occorre credere. Il vicepremier e titolare della Farnesina ha infine trasmesso la gratitudine del governo per il servizio prestato e la riconoscenza alle famiglie, che soffrono l’assenza dei nostri militari durante le feste. “Un ringraziamento anche a tutti gli ufficiali che vi guidano. Grazie di cuore, auguri”, ha concluso Tajani.(Res)