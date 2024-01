© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procedure saranno italiane, svolte esclusivamente dalle autorità amministrative e giudiziarie italiane. La seconda tappa della visita di Tajani è stata al Nucleo di frontiera marittima della Guardia di Finanza (Nufrom), presso il porto di Durazzo. La missione, composta da 24 membri, si occupa dal 1997 della sorveglianza marittima delle acque albanesi, e della sorveglianza aerea nel periodo che va da maggio a ottobre, oltre che attività di formazione per la polizia albanese. Nufrom riveste un ruolo di primo piano nel contrasto ai traffici illeciti via mare e la campagna di sorvoli si è in particolare concentrata a combattere la coltivazione illegale di cannabis. "Siete l'immagine dell'Italia, siete anche una parte importante della nostra politica estera", ha sottolineato Tajani rivolgendosi ai militari della missione. Il titolare della Farnesina ha inoltre osservato che la presenza dei nostri militari "deve servire anche ad aprire la strada alle attività economiche italiane, alle attività politiche". Tajani ha poi ricordato alcune delle attività in cui sono impegnati i militari italiani all’estero. Una fregata italiana parteciperà ad una missione nel Mar Rosso, mentre sono già impiegati dei contingenti in Kosovo, in Bosnia Erzegovina e Libano. Proprio su una nave ospedale italiana, la Vulcano, è nata oggi una bambina palestinese di nome Ilin secondo quanto ha reso noto lo stesso Tajani. La bimba è figlia di una giovane palestinese di 23 anni che stava accompagnando un’altra figlia ferita a bordo per le cure necessarie. Il titolare della Farnesina ha commentato l’episodio definendolo “una bella notizia” che dimostra “quanto fanno i nostri militari per la pace e nel rapporto con le persone”. “Questa è veramente una bella notizia, è la vigilia di Natale”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)