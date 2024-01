© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- E' "davvero un colpo d'occhio straordinario e voglio ringraziarvi per questa organizzazione, per le vostre parole, ma sono qui soprattutto per ringraziarvi per il vostro lavoro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in videocollegamento con i contingenti militari italiani impegnati nei Teatri operativi. In particolare erano videocollegati in contingenti in: Iraq; Libano; Libia (Tripoli); Gibuti; Niger; Kuwait; Egitto (nave Vulcano); Kosovo (Kfor e Msu); Lettonia; Ungheria; Polonia; Bulgaria; Bosnia Herzegovina; Gerusalemme; Mar Baltico (collegamento con la base navale dove è presente il ministro della Difesa, Guido Crosetto); Territorio nazionale (Strade Sicure, Napoli - Difesa Aerea - Istrana). (Rin)