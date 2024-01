Kosovo: presidente serbo Vucic, non riconosceremo l’indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non riconosce e non riconoscerà l’indipendenza del Kosovo. Lo ha detto il capo dello Stato serbo Aleksandar Vucic durante un discorso ai cittadini presso l’edificio della Segreteria generale della presidenza della Repubblica. "La Serbia non accetterà alcun documento che si impegni a sostenere il Kosovo nell'adesione alle organizzazioni, istituzioni e agenzie delle Nazioni Unite. Non accetteremo un tale obbligo”, ha aggiunto Vucic. (Seb)