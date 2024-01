© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex relatore speciale del Consiglio d'Europa, Dick Marty, è deceduto all’età di 78 anni nella sua abitazione di Fescoggia, in Svizzera. L’ex magistrato e senatore svizzero guadagnò fama internazionale in particolare per l’inchiesta, sotto l’ombrello del Consiglio d’Europa, sui presunti crimini commessi dall’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) contro i civili di etnia serba nel conflitto del 1999-2000. La documentazione prodotta riguardava in particolare un presunto traffico di organi, prelevati dai serbi fatti prigionieri dall’Uck. La relazione fu presentata al Consiglio d’Europa nel 2011 e negli anni successivi fu istituito un Tribunale speciale all’Aia, incaricato di fare luce sui presunti crimini. Tra gli imputati a processo compare anche l’ex presidente kosovaro, Hashim Thaci, attualmente in carcere in attesa di giudizio. Nel gennaio 2019 Marty denunciò l’esistenza di “pressioni politiche” per far archiviare il caso sollevato dal Consiglio d’Europa. In un’intervista per l’emittente radiofonica serba “Radio Beograd”, Marty aveva detto di poter “constatare due tendenze”. “Una tendenza caratterizza le persone che si battono sinceramente per far emergere la verità. Ci sono però dei grandi interessi politici per i quali esiste una seconda tendenza, quella di mettere in archivio tutta la questione per la pace, la sicurezza e non so ancora cos’altro”, aveva allora osservato. (segue) (Geb)