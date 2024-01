© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evidentemente, aveva aggiunto infine Marty, esistono delle pressioni politiche che dicono “smettiamola con questo caso, è una cosa finita”. “Questo (messaggio) arriva da alcuni Stati europei. Gli stessi che hanno posto degli ostacoli quando ho steso il rapporto per l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sulle carceri segrete, dicendo che quello era nel più alto interesse dei loro Stati, per la loro sicurezza e non so ancora cosa, e per questo non si doveva mettere allo scoperto quello che si sapeva”, aveva concluso l’ex senatore. Oltre che sui crimini dell'Uck, Marty aveva anche indagato sulle “prigioni segrete” in cui la Cia avrebbe rinchiuso e interrogato i sospetti responsabili dell’attacco alle Torri gemelle e al Pentagono nel 2001. Prima ancora il magistrato Marty aveva guadagnato un’onorificenza, nel 1987, che gli era stata conferita dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti per il contributo dato alla lotta contro la criminalità organizzata e il narcotraffico. La sua esperienza di magistrato “sul campo” è stata immortalata dallo stesso Marty in un libro dal titolo significativo, “Verità irriverenti”, pubblicato quando ormai l’ex senatore si trovava sotto scorta per le ripetute minacce alla sua vita. (Geb)