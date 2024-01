Kosovo: Lista serba chiede incontro urgente con ambasciatori Quintetto e Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’accordo, che rappresenta il documento quadro per la normalizzazione delle relazioni tra Pristina e Bruxelles, la polizia kosovara dovrebbe dotarsi di un Comando regionale per i 4 comuni del nord del Kosovo. Questo Comando regionale dovrebbe essere guidato da un kosovaro di etnia serba. Un altro problema, ancora più importante per la parte serba, è l’invio di unità Rosu (Regional Operations Support Unit). Si tratta di unità speciali delle forze di polizia del Kosovo, di fatto paramilitari, e questa caratteristica è secondo la parte serba una violazione della Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che prevede la Kfor (Nato) come unica forza militare che ha il permesso di essere presente. (Alt)