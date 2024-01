Kosovo-Regno Unito: ministra Esteri Gervalla riceve omologo Cameron, grazie per il sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Kosovo Donika Gervalla ha ricevuto oggi l’omologo del Regno Unito, David Cameron. Lo riporta il quotidiano “Koha Ditore”. Al termine dell’incontro, durante una conferenza stampa congiunta, Gervalla ha ringraziato la controparte per il “continuo sostegno” fornito dal Paese britannico in vari campi. “È un piacere avere il ministro degli Esteri del Regno Unito in Kosovo. Durante la conversazione abbiamo parlato dello straordinario sviluppo del Kosovo in vari campi, soprattutto nello Stato di diritto e nella democrazia”, ha spiegato la ministra kosovara. Gervalla ha poi detto di aver ringraziato la controparte britannica “per il sostegno che la Gran Bretagna ha dato al Kosovo prima e dopo la guerra e per il ruolo nel fermare il genocidio della Serbia negli anni Novanta”. “Il Kosovo sarà per sempre grato. Ho ringraziato Cameron anche per aver inviato ulteriori truppe dopo l'attacco da parte della Serbia il 24 settembre scorso", ha aggiunto Gervalla. (segue) (Alt)