Montenegro: Associazione turismo, +92 per cento di turisti rispetto a un anno fa

- In questi giorni in Montenegro soggiornano circa 17.300 turisti, il 92 per cento in più rispetto all'anno scorso e circa il 38 per cento in più rispetto all'anno record del 2019. Lo ha riferito il consigliere dell'Associazione nazionale del turismo montenegrino (Nto), Amel Dedeic, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Sempre secondo lo stesso Dedeic, durante le vacanze natalizie e il capodanno il maggior numero di visite turistiche è stato registrato nelle città di Budva, Castelnuovo (Herceg Novi) e Teodo (Tivat), mentre la percentuale maggiore dei turisti proveniva da Serbia, Bosnia Erzegovina, Albania, Kosovo, Germania, Turchia, Austria e Russia. (Seb)