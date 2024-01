Usa: Covid, Fauci interrogato per sette ore dalla Camera sulla gestione della pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra questione controversa affrontato durante l’audizione sono state le ormai note e-mail inviate da Fauci a influenti colleghi all’inizio della pandemia, nell’apparente tentativo di manipolare la percezione e il dibattito pubblico in merito alle origini del Covid-19 e alle risposte da opporre all’emergenza sanitaria. Per i membri democratici del sottocomitato, comunque, quello di ieri è stato anche un “giorno di educazione”: “Abbiamo discusso del ruolo del governo federale rispetto a quello degli Stati e dei governi locali” in caso di emergenze sanitarie, ha dichiarato ad esempio la deputata democratica Debbie Dingell. (Was)