Usa: spazio, problemi tecnici per la sonda lunare Peregrin

- Il lander lunare robotizzato Peregrin, sviluppato dalla società privata Astrobotic Technology e lanciato con successo da un razzo vettore Vulcan domenica, si è imbattuto in problemi tecnici e potrebbe non essere in grado di raggiungere il suolo della Luna. La missione, che costituisce il primo tentativo statunitense di effettuare un “allunaggio morbido” da 50 anni a questa parte, si è imbattuta in un malfunzionamento dopo il distacco della sonda dal razzo vettore Vulcan. Il sistema propulsivo di Peregrin avrebbe temporaneamente impedito alla sonda di riorientarsi verso il sole per alimentare i suoi sistemi. Anche se gli ingegneri sono riusciti a ripristinare il controllo della sonda, la temporanea perdita di alimentazione potrebbe impedire a Peregrin di raggiungere il suolo lunare. La missione ha comunque già raggiunto un traguardo importante: il razzo vettore Vulcan ha infatti effettuato il suo lancio d’esordio, il primo dei due necessari a ottenere la certificazione per condurre missioni per conto del Pentagono.(Was)