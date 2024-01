Usa: militare condannato per aver accettato tangenti dall’intelligence cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare della Marina militare degli Stati Uniti è stato condannato a 27 mesi di prigione per aver accettato tangenti per quasi 15.000 dollari da un ufficiale dell'intelligence cinese, in cambio di foto dell'intelligence militare statunitense. Il militare, Wenheng “Thomas” Zhao, di 26 anni, dovrà inoltre scontare due anni di libertà vigilata dopo la scarcerazione, secondo quanto riferito dal dipartimento di giustizia. Arrestato nell’agosto dello scorso anno, lo scorso ottobre Zhao si era proclamato colpevole di due capi d’imputazione per cospirazione e corruzione. Il militare lavorava presso una base navale a Port Huenema e disponeva di autorizzazioni di sicurezza che gli avevano consentito di accedere a informazioni sensibili in merito alla sicurezza operativa, agli addestramenti e alle infrastrutture della Marina Usa.(Was)