Regno Unito: "Politico", Westminster freddo e fatiscente, i parlamentari preferiscono lavorare in remoto

- I membri del Parlamento britannico sono riluttanti a lavorare nel Palazzo di Westminster e preferiscono partecipare alle sedute da remoto o in altri uffici, a causa delle condizioni insoddisfacenti dell'edificio. Lo riferisce l'edizione britannica di "Politico". "I funzionari politici temono la prospettiva di trascorrere più tempo nel freddo e fatiscente edificio del Parlamento. Molti preferiscono invece il lavoro da remoto. Alcuni vengono in ufficio il più raramente possibile", si legge sul portale web che cita alcuni dipendenti della sede del Parlamento britannico. Secondo alcuni membri del Partito laborista citati dal sito d'informazione, anche il leader dell'opposizione britannica Keir Starmer preferisce lavorare almeno due giorni alla settimana dalla moderna sede del partito sull'altra sponda del Tamigi. Allo stesso tempo, secondo altre fonti, i politici continuano a recarsi regolarmente nella sede del Parlamento per una semplice "sete di potere": "La feroce competizione politica li costringe ad accettare condizioni che pochi altrimenti approverebbero", si legge su "Politico". Secondo il sito d'informazione, la maggior parte dell'edificio di Westminster risale al XIX secolo, e non è stato adeguatamente riparato dopo la Seconda guerra mondiale. Ciò aumenta il rischio di incendio o cedimenti strutturali, ma è improbabile che le riparazioni vengano effettuate prima delle prossime elezioni generali, previste nella seconda metà del 2024. I problemi includono anche muffe e topi: solo nel 2022 gli interventi in quest'ambito sono costati 126 mila sterline. Inoltre, le riparazioni avrebbero un costo significativo, motivo per cui una ristrutturazione verrà probabilmente rinviata a lungo, conclude l'analisi di "Politico". (Rel)