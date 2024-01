Filippine: centinaia di migliaia di devoti partecipano a festa Nazareno Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strade di Manila, nelle Filippine, si sono gremite oggi di centinaia di migliaia di fedeli per l’annuale processione in onore del Nazareno, una tra le più importanti festività del più grande Paese a maggioranza cattolica dell'Asia. La tradizione centenaria di rendere omaggio ad una statua lignea nera di Gesù Cristo, che si ritiene abbia poteri curativi. L’evento attira ogni anno un numero crescente di devoti che ammirano l’icona vecchia di 400 anni, portata in processione nel cuore di Manila. Stamattina la polizia della capitale filippina ha stimato che nella capitale si siano raccolte per l’evento 830.000 persone, escludendo quanti hanno preso parte alla lunga processione di sei chilometri. Migliaia di agenti di polizia sono stati dispiegati per garantire l'ordine, poiché molti dei devoti a piedi nudi cercavano di salire a bordo del carro che trasportava la statua, raffigurante Gesù che porta una pesante croce.(Fim)