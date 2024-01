Imprese: Hewlett Packard negozia acquisizione di Juniper Networks

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hewlett Packard Enterprise (Hpe) è in trattative avanzate per acquistare Juniper Networks (Jnpr) per circa 13 miliardi di dollari, nel tentativo di posizionare meglio la società tecnologica nell'era dell'intelligenza artificiale. Un accordo tra le due aziende potrebbe essere annunciato già questa settimana, secondo fonti informate citate dal quotidiano “Wall Street Journal”. Hpe, azienda con sede in Texas, è un fornitore di servizi cloud per clienti che vanno dalle piccole imprese alle grandi società e ai governi. E’ erede dalla storica società tecnologica fondata nel 1939 da William Hewlett e David Packard, Hewlett-Packard. Juniper, con sede a Sunnyvale, in California, vende servizi e attrezzature di rete di comunicazione come router e switch a clienti nel settore tecnologico, delle telecomunicazioni, finanziario e altri settori.(Was)