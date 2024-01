Imprese: Nvidia avvierà produzione chip IA per mercato cinese nel secondo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di dicembre Nvidia ha lanciato sul mercato cinese anche la versione modificata di un suo microchip avanzato per il gaming. La nuova scheda grafica, che secondo l’azienda produttrice offre “un balzo in performance, efficienza e grafica guidata dall’intelligenza artificiale”, sarà disponibile per i clienti cinesi a partire da gennaio, secondo quanto riferito da un portavoce dell’azienda. “La GeForce Rtx 4090 D è stata progettata nel pieno rispetto dei controlli alle esportazioni del governo Usa. Sviluppando questo prodotto ci siamo confrontati estensivamente con il governo Usa”, ha dichiarato il portavoce. Si tratta del primo chip sviluppato da Nvidia appositamente per il mercato cinese dopo il varo dei controlli alle esportazioni decretati dall’amministrazione del presidente Joe Biden lo scorso ottobre; per effetto dei nuovi vincoli, i chip A800 e H800 sviluppati da Nvidia per applicazioni legate all’Ia non possono più essere commercializzati nel paese asiatico, e lo stesso vale per la più potente scheda grafica per il gaming sviluppata dall’azienda, la Rtx 4090. (Was)