Corea del Sud: governo organizzerà due forum internazionali su stato diritti umani in Corea del Nord

- Il ministero dell’Unificazione della Corea del Sud, incaricato delle relazioni intercoreane e recentemente ridimensionato dall’amministrazione del presidente Yoon Suk Yeol, ha annunciato che intende organizzare forum negli Stati Uniti e in Svizzera incentrati sulla preoccupante situazione dei diritti umani in Corea del nord. I due forum si terranno a Washington il prossimo giugno, e a Ginevra a novembre, secondo quanto anticipato dal ministero. Negli ultimi due anni il ministero dell’Unificazione ha organizzato un singolo forum analogo a cadenza annuale, ma da quest’anno intende raddoppiare gli appuntamenti per porre l’attenzione sull’importanza “della solidarietà e della cooperazione con la comunità internazionale” per risolvere la questione. Durante il forum organizzato lo scorso anno, il ministro dell’Unificazione Kim Yung-ho ha dichiarato che le violazioni dei diritti umani sono “lo status quo” nella Corea del Nord.(Git)