Egitto-Germania: incontro tra ministri Esteri al Cairo su situazione umanitaria a Gaza

- La situazione umanitaria nella Striscia di Gaza sarà al centro dell'incontro in programma oggi al Cairo tra i ministri degli Esteri di Germania ed Egitto, Annalena Baerbock e Sameh Shoukry. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i colloqui verteranno sulle condizioni della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza, dove proseguono le operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) contro il gruppo islamista Hamas, sulla liberazione degli ostaggi del gruppo e sui “possibili percorsi verso la soluzione dei due Stati” per la questione israelo-palestinese dopo la fine della guerra. Dopo Gerusalemme e la Cisgiordania, Il Cairo è la terza tappa del giro di visite che Baerbock sta effettuando in Medio Oriente, il quarto dall'attacco di Hamas contro lo Stato ebraico del 7 ottobre 2023. Il viaggio si concluderà a Beirut nella giornata di domani, 10 gennaio. Nella capitale del Libano da questa sera, Baerbock incontrerà il ministro degli Esteri e il comandante delle Forze armate del Paese, Abdallah Bou Habib e il generale Joseph Aoun. I colloqui si concentreranno su Hezbollah, il partito sciita libanese appoggiato dall'Iran che, dall'inizio della guerra di Gaza, ha effettuato diversi attacchi contro Israele. Lo Stato ebraico ha risposto colpendo le posizioni di Hezbollah nel sud del Libano.(Geb)