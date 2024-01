Corea del Sud: parlamento approva rapporto su nomina nuovo ministro degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per gli Affari esteri e l'Unificazione del parlamento sudcoreano ha approvato oggi un rapporto relativo alla conferma della nomina di Cho Tae-yul a ministro degli Esteri. Il rapporto stabilisce che il candidato è idoneo a servire come ministro, data la sua competenza ed esperienza in ambito diplomatico. La commissione ha tuttavia evidenziato il sospetto coinvolgimento di Cho in uno scandalo di abuso di potere giudiziario di alto profilo sotto l'amministrazione della ex presidente Park Geun-hye. Lo scandalo vede protagonista l'ex giudice capo della Corte Suprema Yang Sung-tae, accusato di aver deliberatamente ritardato il pronunciamento in merito a una causa di risarcimento presentata dalle vittime coreane del lavoro forzato durante il dominio coloniale del Giappone dal 1910 al 1945, per guadagnarsi i favori di Park. (segue) (Git)