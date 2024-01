Corea del Sud: parlamento approva rapporto su nomina nuovo ministro degli Esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cho, all'epoca viceministro degli Esteri, avrebbe avuto molteplici consultazioni con un alto funzionario della Corte Suprema, anch'egli implicato nello scandalo. Cho, già ambasciatore sudcoreano presso le Nazioni Unite, è un diplomatico veterano noto per la sua competenza in questioni relative al commercio internazionale e agli affari multilaterali. Il mese scorso, è stato nominato dal presidente Yoon Suk Yeol per assumere l’incarico del dimissionario Park Jin. La sua audizione di conferma, tenutasi ieri, è ritenuta una mera formalità, poiché la sua nomina ufficiale non richiede l'approvazione dell'Assemblea nazionale. (Git)