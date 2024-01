Germania: respinto ricorso delle Ferrovie contro sciopero macchinisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale del lavoro di Francoforte sul Meno ha respinto il ricorso con cui le Ferrovie tedesche (Db) intendevano impedire lo sciopero indetto dal Sindacato dei macchinisti (Gdl). È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, aggiungendo che l'astensione dal lavoro inizierà dalle 18:00 di oggi con lo stop ai treni merci. Dalle 2:00 di domani 10 gennaio, la Gdl fermerà i convogli per il traffico dei passeggeri, con lo sciopero che terminerà alle 18:00 del 12 gennaio. Db ha comunicato che reagirà con “treni più lunghi e con più posti a sedere per poter portare a destinazione quante più persone possibile”. Tuttavia, “le corse non potranno essere garantite”. Inoltre, il gruppo di proprietà del governo federale ricorrerà al Tribunale statale del lavoro dell'Assia contro la decisione di quello di Francoforte sul Meno. La mobilitazione della Gdl si inserisce nel contenzioso in corso tra il sindacato, Db e altre compagnie ferroviarie sul rinnovo del contratto collettivo. All'inizio di novembre scorso, la Gdl ha chiesto un aumento degli stipendi alle controparti e, da allora, ha già tenuto due scioperi di 24 ore su scala nazionale. Dopo aver dichiarato fallite le trattative con Db, a dicembre, l'organizzazione dei lavoratori ha votato per lo sciopero a tempo indeterminato, rifiutando le offerte dell'azienda. Al centro della disputa vi è la richiesta della Gdl di una riduzione dell'orario di lavoro da 38 a 35 ore settimanali per i dipendenti a turni con piena compensazione salariale. Db ritiene questo requisito irrealizzabile ed è disposta a discutere con il sindacato soltanto dell'espansione dell'orario di lavoro già in vigore. Inoltre, la Gdl chiede aumenti salariali per 555 euro al mese e un bonus di compensazione dell'inflazione da tremila euro. (Geb)