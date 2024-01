Russia: governatore di Belgorod, tre persone ferite a seguito di attacchi ucraini di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo gli attacchi ucraini sferrati ieri nella regione di Belgorod, tre civili hanno riportato ferite e sono stati ricoverati in ospedale. Lo ha scritto su Telegram il governatore regionale di Belgorod, Vjacheslav Gladkov. "Ieri sera la città di Belgorod è stata nuovamente bombardata, le persone sono rimaste ferite. Ora ci sono tre persone in terapia intensiva (...) I medici valutano le loro condizioni come stabilmente gravi, tutte le cure mediche necessarie sono fornite", si legge nel messaggio. Secondo quanto ha riferito il ministero della Difesa russo, la difesa aerea della regione ha abbattuto ieri sera dieci razzi lanciati dai sistemi d'artiglieria Rm-70 Vampir. (Rum)