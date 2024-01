Taiwan: “Bloomberg”, un conflitto costerebbe 10mila miliardi di dollari all’economia mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scoppio di un conflitto militare a Taiwan potrebbe costare al mondo circa 10mila miliardi di dollari, una cifra che farebbe impallidire persino le gravissime ricadute del conflitto in Ucraina, della pandemia di Covid-19 e della crisi finanziaria globale. A sostenerlo è l’agenzia economica “Bloomberg”, secondo cui “una guerra per Taiwan costerebbe così tanto in sangue e materiali che anche i più insoddisfatti dello status quo hanno motivo di non rischiare”. Il costo del conflitto stimato da “Bloomberg” equivale a circa il 10 per ceto del prodotto interno lordo mondiale. Secondo l’agenzia di informazione economica, l’impatto economico di un conflitto a Taiwan sarebbe assai superiore a quello della Guerra in Ucraina, data la centralità dell’Isola nella cruciale industria mondiale dei semiconduttori. “Bloomberg” ricorda che il 5,6 per cento del valore aggiunto prodotto su scala mondiale – circa 6mila miliardi di dollari - deriva da settori che fanno un uso diretto dei microchip. Il valore di mercato dei primi 20 clienti del colosso taiwanese dei semiconduttori Tsmc ammonta a circa 7.400 miliardi di dollari, e lo Stretto di Taiwan è uno dei corridoi del commercio marittimo più trafficati del mondo. (segue) (Was)