Taiwan: “Bloomberg”, un conflitto costerebbe 10mila miliardi di dollari all’economia mondiale (2)

- Per formulare la propria stima dei costi di un conflitto a Taiwan, “Bloomberg” ha elaborato due differenti modelli: un blocco dell’isola, che la estrometterebbe dal commercio mondiale, e una vera e propria invasione, col coinvolgimento militare diretto degli Stati Uniti a difesa di Taiwan. Un blocco dell’isola da parte della Cina comporterebbe un crollo del Pil taiwanese del 12,2 per cento nel corso del primo anno, mentre per la Cina, gli Stati Uniti e il mondo intero la ricaduta in termini di Pil ammonterebbe rispettivamente all’8,9 per cento, al 3,3 per cento e al 5 per cento. Nel caso invece di un conflitto militare su larga scala – afferma “Bloomberg” – l’economia Taiwanese subirebbe un collasso, con un crollo del 40 per cento in un anno e la distruzione degli insediamenti civili e industriali lungo la costa. Il Pil Cinese potrebbe subire un tracollo sino al 16,7 per cento, mentre per gli Stati Uniti il danno economico ammonterebbe a circa il 6,7 per cento del Pil. A livello mondiale il danno al Pil potrebbe ammontare al 10,2 per cento, con ricadute particolarmente significative per le economie di Corea del Sud, Giappone e del Sud-est asiatico. (segue) (Was)