Taiwan: “Bloomberg”, un conflitto costerebbe 10mila miliardi di dollari all’economia mondiale (3)

- “Bloomberg” ricorda che le tensioni nello Stretto di Taiwan hanno raggiunto un livello di guardia senza precedenti dopo la visita della ex presidente della Camera Usa Nancy Pelosi nell’isola, nel 2022. Negli ultimi mesi il clima è divenuto ancor più volatile in vista delle elezioni in programma a Taiwan il 13 gennaio. Il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito anche nel suo discorso di Capodanno che Pechino è determinata a portare a termine la riunificazione con l’isola, che Pechino ritiene una provincia secessionista. Esperti di sicurezza del Pentagono, think tank statunitensi e giapponesi e società di consulenza internazionali hanno già formulato numerosi scenari in merito ad una ipotetica crisi a Taiwan, da un “blocco” militare dell’isola da parte della Cina sino a una invasone militare su vasta scala. Jude Blanchette, esperta di questioni cinesi presso il Center for Strategic and International Studies, ha dichiarato a “Bloomberg” che l’interesse delle aziende multinazionali in merito alla crisi a Taiwan è “esplosa” dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, e l’argomento “emerge nel 95 per cento delle conversazioni”. (Was)