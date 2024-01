Francia: "Le Figaro", rimpasto di governo non trasforma il panorama generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiare un volto ai vertici del governo francese nominando un nuovo primo ministro non trasforma il "panorama generale". Lo scrive in un editoriale il quotidiano "Le Figaro", in merito alle dimissioni della premier francese Elisabeth Borne nell'ambito del nuovo rimpasto di governo che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. "L'architettura di governo dovrebbe essere mantenuta", scrive il quotidiano conservatore. "Colui che si insedierà domani all'hotel de Matignon (sede del governo) avrà sulla sua scrivania una pila schiacciante di emergenze politiche", aggiunge "Le Figaro", ricordando che la modalità di questo rimpasto "è fugace e il periodo è grave". Questa mattina dovrebbe essere annunciato il nuovo primo ministro. Secondo i media, il grande favorito è il ministro dell'Istruzione Gabriel Attal. (Frp)