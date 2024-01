Germania: produzione industriale in calo dello 0,7 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Germania ha subito a novembre scorso una contrazione dello 0,7 per cento su base mensile e del 4,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. È quanto si apprende dai dati preliminari diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che evidenzia come l'indicatore sia diminuito per il sesto mese consecutivo. Tra settembre e novembre, il declino è stato dell'1,9 per cento rispetto al trimestre precedente. Il risultato di ottobre è stato corretto dal -0,4 al -0,3 per cento su base mensile, mentre il dato annuo è del -3,4 per cento. A novembre, la produzione industriale, che include il settore manifatturiero escluse energia ed edilizia, è diminuita dello 0,5 per cento da ottobre. Per i beni d'investimento, il calo è stato dello 0,7 per cento, per quelli intermedi e di consumo rispettivamente dello 0,5 e dello 0,1 per cento. La produzione nel comparto dell'energia ha registrato un aumento del 3,9 per cento, mentre nell'edilizia si è verificato un calo del 2,9 per cento. Su base annua, il settore manifatturiero ha subito una contrazione della produzione del 4,8 per cento. Per l'industria, il risultato è un -4,4 per cento. Tra ottobre e novembre del 2023, l'outuput delle industrie ad alta intensità energetica è aumentato del 3,1 per cento. In un confronto trimestrale, la produzione in questo settore da settembre a novembre scorso è stata inferiore dello 0,9 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Da novembre 2022 allo stesso mese del 2023, si segnala una diminuzione del 4 per cento. (Geb)