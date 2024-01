Ucraina: Yermak, ultimi attacchi russi peggiorano qualità dell'aria a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi bombardamenti russi hanno peggiorato la qualità dell'aria a Kiev. Lo ha affermato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, ripreso dall'ufficio stampa della presidenza. "Dopo l'ultimo attacco dei russi, la qualità dell'aria a Kiev è peggiorata in modo significativo a causa dell'elevata concentrazione di prodotti di combustione, prodotti chimici e polvere. I danni ambientali approssimativi hanno superato 56 miliardi di euro con oltre 3.300 casi giudiziari documentati", ha affermato il capo dell'ufficio del presidente. Secondo Yermak, l'Ucraina ritiene la Russia responsabile dei danni ambientali e chiedere un risarcimento. Inoltre, il funzionario ha ringraziato il gruppo di lavoro internazionale che ha creato un trattato ambientale per l'Ucraina. "Questo documento dovrebbe essere una guida per combattere l'impatto negativo della guerra sull'ambiente. Non solo per l'Ucraina, ma anche per il mondo", ha sottolineato Yermak, invitando i rappresentanti del gruppo a Kiev per discutere l'iniziativa. (Kiu)