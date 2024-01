Russia-Ucraina: ripristinata energia elettrica nella regione di Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'energia elettrica nella regione di Kherson è stata ripristinata. Lo ha detto il capo del governo regionale, Andrei Alekseenko, sul proprio canale Telegram. “Nella regione di Kherson l’erogazione di energia elettrica interrotta a causa dell’incidente è stata ripristinata. In questo momento i lavori per eliminare l'incidente sono stati completati", ha scritto Alekseenko, secondo cui per ore squadre di ingegneri energetici hanno lavorato per eliminare i danni alle reti nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson causati dal maltempo. (Rum)