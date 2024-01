Usa: JetBlue, amministratore delegato si dimetterà il mese prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della compagnia aerea low-cost statunitense JetBlue, Robin Hayes, si dimetterà dall’incarico il mese prossimo. Lo ha annunciato la società in una nota, aggiungendo che al suo posto subentrerà la direttrice operativa (Coo), Joanna Geraghty, entrando a far parte del consiglio di amministrazione. Hayes lascerà il suo incarico il prossimo 12 febbraio, anche se rimarrà nel Cda e continuerà a lavorare per l’azienda come consulente strategico. “Mi sentirò per sempre parte di questa squadra, a cui auguro ogni successo possibile: tuttavia, le sfide straordinarie e la pressione derivanti da questo lavoro hanno un prezzo, e ho deciso di lasciare l’incarico dopo aver parlato con il mio medico e la mia famiglia”, ha detto Hayes in una nota. (Was)