Bhutan: aperti i seggi per le elezioni generali

- Si sono aperti oggi nel regno himalayano del Bhutan i seggi per le elezioni generali, in un contesto di difficili sfide economiche che mettendo in discussione la politica di lunga data incentrata sulla "Felicità nazionale lorda" anziché sugli ordinari indicatori di ricchezza economica. Entrambi i partiti che prendono parte al voto hanno ribadito la loro adesione a tale filosofia, sancita dalla costituzione, che misura il successo di un governo sulla base “della felicità e del benessere della popolazione". Il mese scorso la commissione elettorale del Paese ha scelto i due partiti che si affrontano alle urne sulla base dei voti preliminari espressi alla fine di novembre: si tratta del Partito popolare democratico, che ha raccolto il maggior numero di consensi, e del Partito Tendrel del Bhutan. Non ha invece superato la fase di voto preliminare il Partito socialdemocratico (Druk Nyamrup Tshogpa) del premier uscente Lotay Tshering. Oggi alcuni elettori hanno camminato per giorni per esprimere il loro voto nella nazione montuosa senza sbocchi sul mare che conta circa 800.000 abitanti, e un territorio di dimensioni simili a quelle della Svizzera. I seggi rimarranno aperti fino alle 17:00 ora locale, e i risultati verranno probabilmente annunciati domani. (segue) (Inn)