Usa: Covid, Fauci interrogato per sette ore dalla Camera sulla gestione della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex coordinatore della Casa Bianca per la gestione della pandemia di Covid-19, Anthony Fauci, ha preso parte ieri alla prima di due audizioni a porte chiuse della durata di sette ore organizzate dalla sottocommissione della Camera sulla pandemia da Coronavirus. Fauci ha accettato lo scorso anno di prendere parte a due audizioni a porte chiuse per due giorni consecutivi, accompagnato dai suoi legali. Al termine della lunga audizione di ieri, l'immunologo non ha concesso alcuna dichiarazione alla stampa. Secondo i deputati che hanno preso parte all'audizione, il tono della riunione è stato "rispettoso" e "cooperativo". "Abbiamo fatto molte domande. Il dottor Fauci risponde nel miglior modo possibile. Dirò che ci sono state forse oltre 100 risposte del tipo 'non ricordo' o 'non mi ricordo’", ha detto il deputato repubblicano Brad Wenstrup dell’Ohio, che ha presieduto l’audizione. "Questo significa semplicemente che forse dobbiamo trovare le persone che ricordano". (segue) (Was)