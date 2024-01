Usa: Covid, Fauci interrogato per sette ore dalla Camera sulla gestione della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'intervista, Fauci è stato accompagnato da due dei suoi avvocati e da due avvocati governativi. “Il dottor Fauci è stato il volto della risposta sanitaria statunitense alla pandemia di Covid-19, e la sua testimonianza sarà una componente cruciale delle indagini della sottocommissione sulle origini del Covid-19, gli obblighi coercitivi, la ricerca sul guadagno di funzione, la censura scientifica e altro”, aveva spiegato Wenstrup annunciando la doppia audizione lo scorso novembre. L’incontro di ieri si sarebbe concentrato in parte proprio sui presunti conflitti di interesse di Fauci, che da direttore di lunga data dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive (Niaid) aveva personalmente autorizzato finanziamenti a controverse ricerche sul coronavirus nell’ormai famigerato Istituto di virologia di Wuhan, in Cina, dove si suppone possa aver avuto origine la pandemia. Fauci ha sempre negato che le ricerche in questione costituissero un esempio di “guadagno di funzione”, ovvero l’introduzione di modifiche generiche in agenti patogeni o organismi in laboratorio per potenziarli o conferire loro nuove caratteristiche. Tale argomentazione, però, sembra cozzare con la definizione comunemente accettata dalla comunità scientifica di tale pratica, che è vietata negli Usa. (segue) (Was)